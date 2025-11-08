Abel Caballero saca los pasos prohibidos en el Vigo Dance Festival

Abel Caballero volvió a convertirse en el animador inesperado del Auditorio Mar de Vigo. Durante un interludio del Vigo Dance Festival, el alcalde subió al escenario y desplegó su repertorio de «pasos prohibidos», arrancando aplausos y móviles en alto de los presentes. El vídeo recoge el momento, que puso el broche festivo a una primera jornada de la edición otoñal en la que decenas de escolares y miembros de asociaciones y escuelas de danza mostraron lo aprendido este año. Con entrada libre y apoyo del Concello, el certamen mezcla clásica, moderna, latino o hip hop en piezas de 3-4 minutos y continuará este domingo, con un sorteo de viajes a las Cíes y medallas para los participantes.

