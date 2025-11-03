FDV

El visor submarino de Bouzas zarpa del astillero Cardama

Recta final en la ejecución de «Peiraos do Solpor», el proyecto de la Autoridad Portuaria de Vigo que creará un espectacular mirador submarino y panorámico de la ría de Vigo en el paseo marítimo de Bouzas. Hoy ha zarpado del astillero Cardama la gigantesca estructura que actuará como edificación central de ese mirador a bordo de una plataforma flotante. Una vez en la zona, la siguiente fase consistirá en la conexión de esta mole a los pilotes que se han fijado al lecho marino en los últimos meses. Concluida esta obra ya comenzará la cuenta atrás para que los vigueses dispongan de un lugar único y de visita imprescindible.