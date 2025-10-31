Isabel ten 102 anos e é usuaria do servizo de teleasistencia do Concello
O mundo cambiou profundamente dende 1923, cando naceu Isabel Vázquez. Para ela, un dos avances máis significativos foi a evolución do papel das mulleres na sociedade. Isabel medrou nunha época na que non tiña dereito a voto, tampouco podía administrar os seus propios bens, nin soñar coa independencia persoal. Hoxe, con 102 anos, vive soa , vai ao ximnasio, manexa o móbil e defende con orgullo o dereito das mulleres a decidir sobre a súa propia vida. «Agora dígolle as mozas que loiten e que non dependan de ninguén», afirma coa certeza de quen pertence a unha xeración que abriu o camiño a base de esforzo.