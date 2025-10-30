Caballero anuncia que se promocionará en más de 800 Mupis de diferentes ciudades del mundo
Vigo empapelará de Navidad buena parte del mundo. Mucho más allá de España. De Roma a Nueva York, de Francia... a Japón. En total, más de 800 Mupis (mobiliario urbano de publicidad) en los que, según anunció hoy el alcalde, Abel Caballero, se promocionará la Navidad de 2025 este año. «Este año vamos a instalar 820. El año pasado fueron 685», ha cifrado el regidor olívico. Del total, en España se van a colocar 629 Mupis en 35 ciudades como Madrid (100), Barcelona (21), Málaga (93), Bilbao, Sevilla, Zaragoza, A Coruña... «Significa una presencia total en prácticamente todas las ciudades de España», ha resaltado Caballero. Más información
