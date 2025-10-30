Concello de Vigo

Caballero anuncia que se promocionará en más de 800 Mupis de diferentes ciudades del mundo

Vigo empapelará de Navidad buena parte del mundo. Mucho más allá de España. De Roma a Nueva York, de Francia... a Japón. En total, más de 800 Mupis (mobiliario urbano de publicidad) en los que, según anunció hoy el alcalde, Abel Caballero, se promocionará la Navidad de 2025 este año. «Este año vamos a instalar 820. El año pasado fueron 685», ha cifrado el regidor olívico. Del total, en España se van a colocar 629 Mupis en 35 ciudades como Madrid (100), Barcelona (21), Málaga (93), Bilbao, Sevilla, Zaragoza, A Coruña... «Significa una presencia total en prácticamente todas las ciudades de España», ha resaltado Caballero. Más información