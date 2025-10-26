Buceo Islas Cíes

Una carabela portuguesa se pasea por las islas Cíes

Que no cunda la alarma porque no hay aluvión y tampoco han llegado a tierra. En este vídeo grabado por Iñaki Ferreiro, responsable de la empresa Buceo Islas Cíes, se ve un ejemplar de carabela portuguesa (Physalia physalis), la termida especie de medusa que de vez en cuando aparece en concentraciones más numerosas varadas en nuestras playas. Pero ya no es verano, así que el riesgo de que su dolorosa picadura afecte a los bañistas se reduce ahora considerablemente, y según los testigos presenciales, sólo han visto a este ejemplar. En concreto flotaba en la superficie en las inmediaciones del muelle de Carracido.