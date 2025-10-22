Pablo Hernández Gamarra

El chef Pepe Solla es el nuevo padrino de la Gran Recogida del Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de la provincia de Pontevedra ha presentado este miércoles al chef Pepe Sollacomo padrino de la Gran Recogida 2025. El rostro del prestigioso hostelero se suma así a la lista de personalidades que han apoyado esta iniciativa solidaria en los últimos años, como las periodistas Diana Nogueira (2024) y Alba Lago (2022), el futbolista Iago Aspas (2023) o el actor Pedro Alonso (2021). Por primera vez, la campaña se adelanta respecto a años anteriores. La Gran Recogida se celebrará este año el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre.