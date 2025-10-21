Atlas News

El registro parroquial ayuda a conseguir la nacionalidad española debido a la Ley del nieto

Don Avelino conserva buena vista y dotes detectivescas para descifrar caligrafías decimonónicas. Igual que él decenas de archiveros, historiadores y particulares consultan los libros de miles de parroquias para hallar antepasados hasta el grado de bisabuelo por los que acceder a la nacionalidad española. Con esa información, aunque laboriosa, la búsqueda suele dar resultado. Pero mucha gente ignora los datos más básicos del antepasado y hay que tener en cuenta que solo en Galicia hay 2.771 parroquias con sus respectivos libros. Un material ingente donde responder a la avalancha de solicitudes que buscan una raíz a la que aferrarse.