Alba Villar

Con el auge de los hoteles caninos también triunfan otras formas de alojar a las mascotas

A los hoteles caninos les ha salido un competidor que cada vez prolifera más en la ciudad. Al igual que en el mundo humano, hay una aplicación para que los convivientes a cuatro patas puedan quedarse en pisos de particulares, igual que con Airbnb. Se llama Rover y, por ahora, hay hasta 30 personas que anuncian sus viviendas para dar cobijo temporal a animales. También se incluyen otros servicios como guardería de día o visitas a domicilio. Los paseadores son también un gran número: cobran alrededor de diez euros la hora e incluyen servicio de recogida. Aunque en esta app aparecen alrededor de 40, en otras páginas como Milanuncios superan el centenar.