Emoción y lágrimas de vuelta a Galicia después de siete décadas

La terminal de llegadas de Vigo ha sido escenario de un hervidero de emociones. Lágrimas de alegría y abrazos de padres como Daniel y María que se reencuentran con su hija después de ocho años. Son 200 emigrantes que hace siete décadas se fueron a Sudamérica a buscarse un futuro mejor. Hoy vuelven al sitio del que partieron huyendo de la pobreza; como José Antonio, que se fue con su madre y sus hermanos. En los años 50 y 60, medio millón de gallegos partieron a América desde aquí, desde Vigo. Ahora son cien los cruceros que atracan en este puerto cada año. Barcos modernos en un mundo nuevo que hoy no existiría sin el coraje y la fuerza de todos los emigrantes que cruzaron el océano hace 70 años.