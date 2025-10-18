Alba Villar

El IES Álvaro Cunqueiro homenajea a Xesús Alonso Montero

«Por qué se me homexaea?» Esta pregunta discurrió por la excelsa mente del académico Xesús Montero Alonso, como él mismo verbalizó, cada vez que se le conmemoraba o dedicaba un reconocimiento por su faceta de intelectual, ensayista, catedrático, traductor, investigador de las letras galegas o incluso vigués distingiudo. «En ningún momento pensei que as merecía pero sempre dicía que nalgun momento quizá si a merecese. Tiven ducias delas, pero nunca tan emotiva como a de hoxe», amplió. Y es que este último acto celebrado ayer en el IES Álvaro Cunqueiro en honor a Alonso Montero rendía tributo a su apellido más ilustre: el de «profesor».