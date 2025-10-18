El IES Álvaro Cunqueiro homenajea a Xesús Alonso Montero

Alba Villar

«Por qué se me homexaea?» Esta pregunta discurrió por la excelsa mente del académico Xesús Montero Alonso, como él mismo verbalizó, cada vez que se le conmemoraba o dedicaba un reconocimiento por su faceta de intelectual, ensayista, catedrático, traductor, investigador de las letras galegas o incluso vigués distingiudo. «En ningún momento pensei que as merecía pero sempre dicía que nalgun momento quizá si a merecese. Tiven ducias delas, pero nunca tan emotiva como a de hoxe», amplió. Y es que este último acto celebrado ayer en el IES Álvaro Cunqueiro en honor a Alonso Montero rendía tributo a su apellido más ilustre: el de «profesor».

