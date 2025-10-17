Atlas News

La Universidad de Vigo cría mejillones para controlar su calidad y sabor

Para los consumidores no hay duda. Los mejillones cuanto más anaranjados, mejor. Son los ejemplares que más gustan y más se pagan. Por eso, en este laboratorio de la Universidad de Vigo trabajan para aumentar su producción. Los recogen del medio natural, los seleccionan genéticamente y hacen cruces controlados. De esa forma garantizan que las mejillas, las crías del mejillón, sean mayoritariamente hembras. Los primeros resultados han sido prometedores. Tanto, que aseguran que el consumidor no distinguirá qué mejillones han salido del laboratorio.