El ministro Ángel Víctor Torres inaugura en Vigo las II Jornadas de Controles de Tráfico de Mercancías

Ángel Víctor Torres ha inaugurado junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, las II Jornadas de Controles de Tráfico de Mercancías en la sede del Consorcio de la Zona Franca de la ciudad gallega. Al acto han asistido también el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, junto con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.