Xunta

Inician las visitas guiadas al Teatro Cine Fraga

Celebraron la primera visita guiada al interior del Teatro Cine Fraga con el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez. Coincidieron en destacar qeu «no hay duda del éxito total de la iniciativa» por la alta demanda de participación. Es la primera de las visitas comentadas en la que recorrieron desde la fachada hasta el vestíbulo principal del edificio, con parada en la escalera de acceso al segundo piso que permite tener una visión de la parte superior del inmueble, para concluir en la platea.