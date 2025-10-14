Marta G. Brea

Protesta por una nueva agresión a un sanitario en el Meixoeiro

"Estábamos informando a unos pacientes de la consulta en la que estoy de que estaba en huelga el compañero, porque es un derecho que tenemos todos los trabajadores", recuerda sobre lo acontecido el viernes 3 de octubre la enfermera Paula Fernández, que trabaja en las consultas de Rehabilitación del Hospital Meixoeiro. "Cuando [el presunto agresor] escuchó la palabra huelga ya vino con tono amenazante, diciendo que nos iba a dar con perdón, unas ostias", relata. Era el acompañante de una paciente, que estaba en la sala de espera en la que Paula informaba de que serían recitados otro día. Cuentan desde la junta de personal que este hombre "se abalanzou sobre ela, intentou collela polo pescozo e, incluso, levantou o puño".