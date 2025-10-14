Este es el momento en el que dos hermanos se reencuentran tras 67 años separados

Este es el momento en el que dos hermanos se reencuentran tras 67 años separados

No se abrazaban desde hacía setenta años. Cuando Ramón Fernández vio a la mujer que lo miraba desde el pasillo no la reconoció. Caminó despacio, sin imaginar que aquella persona que contenía el llanto era su hermana Basilisa. Ella se acercó y le tapó los ojos a modo de sorpresa, estaba desorientado, se volvió y preguntó: «Mi hermana?», entonces la distancia se deshizo. Ambos se fundieron en un abrazo que no buscaba fin. Lloraron, se rieron y, por un momento, el pasado volvió a tener cuerpo.

