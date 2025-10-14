FDV

Este es el momento en el que dos hermanos se reencuentran tras 67 años separados

No se abrazaban desde hacía setenta años. Cuando Ramón Fernández vio a la mujer que lo miraba desde el pasillo no la reconoció. Caminó despacio, sin imaginar que aquella persona que contenía el llanto era su hermana Basilisa. Ella se acercó y le tapó los ojos a modo de sorpresa, estaba desorientado, se volvió y preguntó: «Mi hermana?», entonces la distancia se deshizo. Ambos se fundieron en un abrazo que no buscaba fin. Lloraron, se rieron y, por un momento, el pasado volvió a tener cuerpo.