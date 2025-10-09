Pedro Fernández

El programa Reencuentros con Galicia reúne a decenas de emigrados en el puerto de Vigo

Este miércoles, un grupo de beneficiarios del programa Reencuentros con Galicia, organizado por la Xunta de Galicia se reunió alrededor del homenaje a la emigración, en Vigo. «Muchos de ustedes fueron ese hombre, cargados con las maletas y con el dolor de despedirse de familiares y amigos sin saber si volverían a verlos», recordaba una de las monitoras al inicio de la visita. Se apreciaba la emoción de quien sentía esas palabras. Una de ellas es María Josefa de Sánchez, aún le cuesta hablar del día que dijo adiós: «Fue muy difícil, muy triste», asegura. Era 1955, tenía 22 años y emprendió viaje sola hacia Venezuela. «Vigo está desconocido, ha progresado mucho», sostiene. Siente «una gran emoción» por volver, y asegura que «Galicia no se olvida jamás».