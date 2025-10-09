R. V.

Dani Martín en su exclusivo concierto en Vigo: «Un aplauso para la gente de Wofco por invitarnos a disfrutar de esta noche de fiesta»

Una hora de concierto de uno de los grandes del pop español ante 600 invitados. Con su repertorio más conocido, Dani Martín puso a baliar al exclusivo público en la fiesta que anoche celebró Wofco en la nave de El Tinglado del Puerto de Vigo. El exlíder de El Canto del Loco agradeció a la pesquera la invitación a protagonizar el evento y hasta sacó al escenario a varios invitados. «Estuvo muy enrollado», aseguran varios de los presentes.