Dani Martín en su exclusivo concierto en Vigo: «Un aplauso para la gente de Wofco por invitarnos a disfrutar de esta noche de fiesta»

R. V.

Una hora de concierto de uno de los grandes del pop español ante 600 invitados. Con su repertorio más conocido, Dani Martín puso a baliar al exclusivo público en la fiesta que anoche celebró Wofco en la nave de El Tinglado del Puerto de Vigo. El exlíder de El Canto del Loco agradeció a la pesquera la invitación a protagonizar el evento y hasta sacó al escenario a varios invitados. «Estuvo muy enrollado», aseguran varios de los presentes.

