Marta G. Brea | Pedro Fernández

Retenciones kilométricas en los accesos al Ifevi por la celebración de Conxemar

La celebración de la 26.ª edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar está provocando importantes retenciones de tráfico hacia el Ifevi, tanto en los dos accesos hacia el recinto ferial desde la autopista AP-9, donde hay ya colas kilométricas que alcanzan incluso los túnles de Candeán y A Madroa como en la avenida del Aeropuerto. En todo el entorno hay varias patrullas policiales ayudando a regular el tráfico e, incluso, la Policía Local ha desplegado controles para denunciar a los VTC (Uber principalmente) que están operando sin licencia.