Marta G. Brea

O'Mega calcula un seguimiento de la huelga en Radiología de Vigo del 90%

El sindicato O'Mega calcula un seguimiento de la huelga en el servicio de Radiología del Área Sanitaria de Vigo del 90% durante la primera jornada de paro indefinido llevada a cabo este lunes: «No pedimos más sueldo, pedimos trabajar más». Así lo ha señalado la portavoz del sindicato Elena Chavarri en declaraciones a Europa Press, indicando que la huelga está siendo secundada por 24 de los 27 radiólogos que hacen guardias en la actualidad, exceptuando los compañeros que trabajan en los servicios mínimos y los salientes de guardia. «El primer día está siendo muy exitoso. Hasta algunos compañeros que no hacen guardias nos han apoyado», han reivindicado los profesionales, que se han concentrado a partir de las 09:00 horas delante de la puerta principal del hospital Álvaro Cunqueiro, arropados por decenas de médicos de otras especialidades.