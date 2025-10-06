Atlas News

Bebé «milagro» en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

El equipo médico logra salvar a madre e hija tras una complicada operación en la hubo que cortar la circulación sanguínea. Aunque no sea muy consciente, hoy la pequeña África se reencuentra con los médicos que le salvaron la vida. Todo comenzó a las 24 semanas de gestación, cuando Isabel empezó a tener los síntomas de un infarto. Era el inicio de una disección de la aorta; un desgarro sin apenas referencias médicas en mujeres embarazadas. Tras una operación de emergencia en la que el feto estuvo media hora sin recibir sangre, los cirujanos consiguieron sacar adelante a madre e hija. La niña nació tres meses después y ahora, sus salvadores se emocionan al verla. Consiguieron que África naciese sana… Y que Isabel pueda seguir viendo crecer a su hija.