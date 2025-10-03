Pedro Fernández

Nuria Fernández se ha convertido en la primera mujer en presidir la patronal del taxi en la ciudad

A falta del cambio de poderes oficial, la nueva presidenta de Radio Taxi, Nuria Fernández, que lleva transportando pasajeros por la ciudad desde hace quince años, apuesta por un vuelco en el funcionamiento de la central para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía. Defiende la necesidad de modernizar el proceso de solicitud de un servicio y celebra que cada vez son más las mujeres que quieren trabajar en el sector.