Marta G. Brea

Vigo acoge el acto central del patrón de la Policía Nacional

No hay duda de que la indumentaria por excelencia de Vigo es de un azul celeste que encandila, pero este jueves la ciudad decidió vestir otra variedad cromática: el azul oscuro característico de la Policía Nacional. La institución, con más de 200 años de historia, escogió la ciudad viguesa para celebrar el acto central de su patrón, los Ángeles Custodios, ceremonia en la que además se dan entrega de los distintivos al mérito policial tanto por parte de agentes que destacan en su trayectoria o singular actuación como de organismos o personalidades cuya labor contribuye a la realización y crecimiento del Cuerpo.