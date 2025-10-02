Patricia Casteleiro

Estudiantes salen a las calles para mostrar su rechazo contra el genocidio en Gaza y los detenidos en las flotillas

Más de 400 estudiantes se concentraron este mediodía en la Farola de Urzáiz para mostrar su rechazo contra el genocidio en Gaza y los detenidos en las flotillas por Israel. Estudiantes de Universidad, Bachillerato, FP y E.S.O, se ausentaron de las aulas para protestar por la causa, horas antes de las concentraciones convocadas esta tarde a las 20 horas en numerosas villas gallegas. En sus lemas de protesta pidieron medidas claras e institucionales, así como una huelga general el próximo día 15 de octubre.