El sector aeroespacial despega en Zona Franca: casi lleno en las naves de Porto do Molle

Casi todas las nuevas naves que la Zona Franca ha impulsado en Porto do Molle, de entre 300 y 500 metros cuadrados de superficie, ya tienen inquilino: algunos trabajan el sector aeroespacial, que goza de mucho presente y se prevé que tenga todavía más futuro. Este polígono de Nigrán, que ya presume del Edificio Tecnológico Aeroespacial y de empresas como Delta Vigo, Alén Space o UARX Space, dará la bienvenida próximamente a más compañías y verá crecer a otras que ya son sus vecinas.