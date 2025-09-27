Marta G. Brea

Sira, un perro robot de la Policía Nacional acapara todas las miradas en el puerto

Imposible pasar de largo ante Beckett y Hunter. La primera es un pastor alemán y el segundo es un pastor belga malinois. Ambos están especializados en la detección de explosivos y forman parte de la unidad central de Guías Caninos de la comisaría general de la Policía Nacional con sede en Madrid. Estos perros cuyo olfato está entrenado para actuar en situaciones críticas y salvar vidas se encuentran estos días, junto a otros canes como Celta o Yoda, en la exposición policial de Montero Ríos. Especialmente juguetones y con unos instintos superiores a los de cualquier otro animal de los de su raza por los adiestramientos y la labor que realizan, son sin embargo especialmente mansos y sociables. Son uno de los principales reclamos de la interesante muestra que estará hasta el jueves en Vigo y que cuenta con la presencia de otro perro, en este caso robotizado, que también está captando todas las miradas. Se trata de SIRA, un cachorro biónico casi tan ágil como los de carne y hueso.