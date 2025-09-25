Marta G. Brea

La exposición de la Policía Nacional permite conocer sus distintas unidades con actividades para niños y adultos

En Montero Ríos, junto a la ría, el característico azul de la Policía Nacional se alzará como protagonista hasta el próximo jueves 2 de octubre. Y es que el paseo marítimo del puerto deportivo es uno de los principales escenarios de las actividades programadas por este cuerpo policial para celebrar su patrón, el de los Santos Ángeles Custodios, cuyos actos centrales se celebrarán este año en Vigo. Allí, frente al mar, está la exposición abierta a toda la ciudadanía que durante una semana permitirá conocer a fondo las distintas unidades policiales con un sinfín de actividades dirigidas a adultos y pequeños. La caballería policial, los guías caninos, una galería de tiro virtual, un circuito infantil de coches eléctricos o la posibilidad de ver en acción a Sira, el robot cuadrúpedo con forma de perro pensado para intervenciones críticas como incendios, secuestros o atracos con rehenes, son algunos de los principales reclamos.