R. V.

Un concierto espontáneo en Vigo como antesala de un ciclo de música clásica, jazz y cine

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó este martes la tercera edición de Música con V de Vigo (Musicav 2025) junto con la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y los directores artísticos del evento, Javier Ferreiro y Rosanna Ojea. El Teatro Afundación y la nueva sala de Vitruvia Club acogerán el próximo mes de octubre este ciclo, que fusiona música clásica, jazz y cine de forma accesible.