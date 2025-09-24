Atlas News

Las Rías Baixas, un patio de recreo para decenas ballenas que han sido captadas por el IEO a vista de dron

Entre las aguas de las Rías Baixas una ballena busca la superficie y sopla durante unos segundos. Poco después juguetea con varios delfines que se acercan a ella. No es la única, los drones del Instituto Español de Oceanografía han captado, al menos, 35 ejemplares en esta zona de Galicia y registrado 63. Las imágenes tomadas a vista de dron amplían la perspectiva más que nunca para identificarlas y toman muestras de microbioma espirado para caracterizar la genética de estas poblaciones sin tener que usar una embarcación para ello. Todo un giro de paradigma que nos acerca mucho más a estas majestuosas criaturas.