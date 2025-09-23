Xunta

La Xunta cede dos edificios de la ETEA a la Universidad de Vigo

La UVigo ya dispone de dos edificios más en la ETEA, el Morse y la enfermería, para trasladar a pie de mar la Facultad de Ciencias del Mar y la sede del Centro de Investigación Mariña (CIM). El presidente de la Xunta y el rector firmaron hoy el convenio para la cesión de ambos inmuebles. Un acuerdo que evidencia, destacó Alfonso Rueda, que la ansiada rehabilitación de la antigua escuela militar “está collendo velocidade de cruceiro” tras “un proceso longo con moitos atrancos e interrupcións” que suma más de una década.