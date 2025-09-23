Miguel Álvarez (IEO)

Ballenas en las Rías Baixas a vista de dron

Personal científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha realizado un estudio multidisciplinar de los rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) que anualmente visitan las aguas gallegas durante el verano. Pese a las malas condiciones meteorológicas que predominaron durante estas últimas semanas, se consiguieron hacer 8 salidas offshore (fuera de las rías) hasta el límite de la plataforma continental. En dichas salidas se pudo registrar la presencia de 63 rorcuales, de los cuales 35 fueron foto-identificados mediante imágenes aéreas para comparar con los catálogos existentes en otras regiones.