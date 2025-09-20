R. V.

La Plaza de Portugal de Vigo, escaparate de la porquería que deja la noche de botellón

No por estar acostumbrados deja de sorprenderles a los vecinos del entorno el aspecto que ofrece cada fin de semana la Plaza de Portugal de Vigo al despuntar el día. Toda la tipología de residuos que uno puede imaginarse serpentea por el céntrico ámbito sin respetar ni las zonas verdes ni el parque infantil. Menos mal que este escaparate de la porquería generada por el noche de fiesta y botellón desaparece en cuestión de horas. Gracias, indican vecinos, a la diligente actuación de la brigada municipal de limpieza.