Marta G. Brea

Afaga llama la atención sobre la situación de los cuidadores

Ella es, literalmente, su sostén para levantarse. Su vía de comunicación con el mundo. Las manos que le dan de comer y que le lavan. La que está pendiente de su medicación y aprende poco a poco a superar los nuevos obstáculos que le coloca su enfermedad. La que le procura aquellas cosas que le dan paz y le colma de palabras cariñosas. Ella es su hija desde hace 55 años y su cuidadora, en la última década. Pero Olga madre ha olvidado quién es. «Sabe que estamos en el mismo equipo y que soy alguien importante», explica Olga hija. Se da cuenta porque cuando la ve le sonríe y, si está tensa, se relaja. Asegura que «es muy bonito poder acompañarla en estos momentos finales de vida», pero resalta lo duro que es y el enorme desgaste que provoca. «Es tu madre, duele que se vaya y cada día se va un poco más».