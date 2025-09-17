A empresa Bexen Cardio, o único fabricante español de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), incorporou o galego aos idiomas nos que este aparato pode dar as indicacións aos usuarios, como xa estaba antes noutras linguas cooficiais en España.
Faino a proposta de Forsagal (Formación Sanitaria de Galicia), que pertence ao seu comité asesor.
Óscar Graña, técnico de emerxencias e membro deste colectivo, explica que esta posibilidade está disponible xa nas actualizacións destes dispositivos e prevé que o primeiro lugar onde se incorpore sexa no concello de Salceda.
Os DESAs son dispositivos electrónicos portátiles que, en Galicia, se recomenda colocar en centros de traballo e educativos, espazos con moita capacidade como estadios ou centros comerciais e lugares de tránsito como aeroportos e estacións.