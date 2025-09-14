Presidido por su mascarón de proa que representa al inca Túpac Yupanqui abriéndose paso sobre el mar, el hermoso velero escuela de la armada de Perú BAP Unión, recibirá su bautismo de mar vigués este domingo. El gran velero, segundo buque escuela más grande del mundo tras el soviético Sedov, llega a Vigo -consignado por Incargo Galicia- en visita de cortesía dentro de su viaje de instrucción que arrancó el pasado 9 de mayo en la base naval de Callao, al mando del capitán de navío Juan Roncagliolo Gómez, siendo despedido por la presidenta de la república, Dina Ercilla Boluarte Zegarra. Clica aquí para leer la noticia completa.