Vigo se sumó este lunes a otros 35 municipios gallegos para denunciar «el genocidio» del pueblo palestino y condenar el sionismo y también como respuesta a la presencia de un equipo israelí en La Vuelta a España y que ha derivado en numerosos conflictos durante la prueba. Centenares de personas se congregaron junto a la farola de Urzáiz en una manifestación convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina y que contó con la presencia del portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, y el concejal Filipe Abalde, entre otros cargos nacionalistas