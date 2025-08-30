Bajo el lema «Contra o xenocidio e en apoio á Flotilla Sumud Global», plataformas como Movemento Global a Gaza-Galiza llamaron a la población a salir a la calle para manifestarse en varios puntos de Galicia. En Vigo, por la mañana, unas 200 personas se concentraron en Bouzas con banderas de Palestina al grito de «Non é unha guerra, é un xenocidio» y, por la tarde, centenares de ciudadanos recorrieron la playa de Samil tras partir desde la de O Tombo do Gato.

La Flotilla Sumud Global que trata de llevar ayuda humanitaria hasta la Franja y que partirá este domingo 31 de agosto desde distintos puertos internacionales para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel.