En el taller de Marcos Domato, el tiempo se mide en virutas de madera y notas que aún no han nacido. Entre moldes, plantillas y aromas de barniz, este vigués da forma a guitarras clásicas únicas, construidas con paciencia y precisión. «Lo que yo fabrico es una herramienta para que otros hagan arte», resume. Su historia comenzó como una curiosidad infantil. En su casa, las guitarras formaban parte del paisaje. Su padre tocaba la guitarra clásica y él sentía la necesidad de descubrir qué había dentro de los instrumentos que llenaban de música el salón. «Siempre hubo música en casa, y también gente que trabajó con las manos. Al final, se sumó todo», recuerda.

