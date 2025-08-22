En un pequeño apartamento de Sanjurjo Badía, en Vigo, se encuentra desde hace tres años historia viva de la cara oculta de la Transición. Acompañada de la grabación de una de sus actuaciones como vedette en la Marbella de los 80, junto al vino que ofrece como buena anfitriona, la lengua sabia y viperina de Gigi es de esas a las que ni cien páginas le harían justicia. Es la vida nunca antes recogida de la primera mujer trans gallega; que como muchas otras, encontró en el espectáculo la forma de vivir en una España que no la aceptaba; y que en la Gala Drag del Entroido de Verán de Redondela comenzará a recibir el reconocimiento merece.