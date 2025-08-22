Buzos de la empresa especializada en trabajos subacuáticos Norcondiving trabajan estos días en aguas de Teis con un compañero inesperado. El primer día creyeron que el caballito de mar que les rondaba no duraría mucho en la zona de su misión de mantenimiento subacuático, en Astilleros San Enrique, pero hoy ha vuelto a aparecer el ejemplar de Hippocampus guttulatus. Este vídeo confirmaría la tesis que desde hace años viene defendiéndose desde la Autoridad Portuaria de Vigo de que la regeneración de las dársenas, incluso las más castigadas como esta de la antigua Vulcano, es un hecho, como se puede apreciar directamente desde el visor submarino Nautilus en A Laxe donde ya crece un variado ecosistema marino con nécoras y chocos en abundancia.