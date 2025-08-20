Tras dar con la localización de los presuntos asaltantes, los investigadores llevaron a cabo la detención, a primera hora de este miércoles, cuando aún no había amanecido. Los agentes accedieron a una vivienda ubicada en Coruxo y debido a la constatada peligrosidad de este grupo criminal, la entrada en el domicilio fue llevada a cabo por un equipo perteneciente al Grupo Especial de Seguridad (GOES), seguidos por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo. Una vez en el interior se localizó y detuvo a tres de los autores de los hechos, y se llevó a cabo el registro de la vivienda.