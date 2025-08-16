La ciudad se vistió de fiesta para honrar a su patrona, la Virgen María de la Asunción. Como cada 15 de agosto, la diócesis de Tui-Vigo veneró a la Virgen María. En la catedral de Tui, la eucaristía se celebró a las 13 horas, mientras que, en la concatedral-basílica de Santa María (la Colegiata), el obispo, Antonio Valín, presidió la misa a las 12 horas, seguida de la procesión con la Agrupación Musical Atlántida de Matamá. Ambos templos celebraron la festividad de la patrona recordando la elevación al cielo, definida por el papa Pío XII como la anticipación de la resurrección.