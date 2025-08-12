Este verano, las históricas Galerías Durán de Vigo han dejado atrás años de «abandono» para convertirse en un escaparate del talento. La iniciativa Art Vigo, impulsada por el galerista y coleccionista Beny Fernández, ha transformado diecisiete locales en espacios de exposición que reúnen pintura, escultura y fotografía de artistas, en su mayoría gallegos.
Fernández, que pasó de los rallies y el mundo del motor a dirigir su propia galería, Espacio Beny, ideó el proyecto al imaginar una nueva vida para este conjunto arquitectónico. «Quería que la gente pudiera entrar sin miedo, de forma gratuita y con obras para todos los bolsillos», explica. Lo que empezó como una muestra de un mes se ha prolongado hasta septiembre por la gran afluencia de público ante las obras de artistas como Diego Lago, Luis Barreiro, Nando Álvarez o Antonia Penia.