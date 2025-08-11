Entre el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el ambiente eléctrico que inunda Vigo cada agosto, este año hay una figura que llama la atención por su historia y su carácter pionero. Tereza Tománkova, una joven de la República Checa con autismo, se ha convertido en la única mujer que compite en la nueva disciplina de BMX adaptado en O Marisquiño. Y lo hace midiéndose de tú a tú con hombres, sin perder la sonrisa ni el espíritu competitivo.«En mi país el flatland es bastante popular, así que para mí es algo normal», explica con naturalidad. Allí, entrena sobre superficies planas y perfecciona trucos técnicos, pero en Vigo ha tenido que amoldarse. En el programa del festival no existe todavía una categoría adaptada de flatland, así que competirá en la estándar. Además se atreve con el en street, una modalidad que combina rampas, saltos y obstáculos urbanos.