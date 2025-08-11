En un evento que reúne a miles de personas y a algunos de los mejores riders de skate, BMX y disciplinas urbanas, la adrenalina no es el único ingrediente que debe estar presente. Detrás de cada salto y pirueta, existe un dispositivo médico preparado para actuar en segundos. Alejandro García, uno de los médicos que forman parte del equipo sanitario de O Marisquiño, lo resume así: «La labor en este evento es más bien preventiva». El operativo está formado por varias ambulancias -tanto básicas como una unidad de soporte vital avanzado- distribuidas estratégicamente por el recinto. En la avanzada trabajan un enfermero, el propio médico y un técnico de emergencias; las unidades básicas, destinadas a traslados y atenciones menores, cuentan con dos técnicos cada una. «Las lesiones graves las atenderíamos aquí primero, y luego al hospital si hiciera falta. Las leves las tratamos directamente aquí, como si fuera un hospital de campaña», explica García.