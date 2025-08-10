El ambiente en la playa de Samil y las rampas de O Marisquiño está cargado de adrenalina. Entre saltos imposibles y maniobras milimétricas, hay algo que divide opiniones: ¿qué prefiere ver la gente, trucos perfectamente ejecutados o las caídas más espectaculares?

En nuestro recorrido por el festival, algunos espectadores lo tienen claro: «Por que es mucho más vistoso, y con las caídas se pueden hacer daño, mejor que no». Otros, en cambio, confiesan que las caídas son lo que más animan al público: «Prefiero ver la caída para ver así como aprenden y la progresión».

Un debate que demuestra que O Marisquiño es mucho más que deporte: es un espectáculo donde la técnica y la adrenalina conviven entre sus espectadores y los deportistas que se suben a sus tablas. Dale al play y mira qué opina el público.