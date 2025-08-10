Las nieblas y las brumas han sido las invitadas inesperadas en la ría de Vigo durante la primera ola de calor de agosto. Densos bancos de nubes bajas han cubierto a su antojo la costa y las islas Cíes no iban a librarse. En las imágenes se ve como varios bancos de niebla atraviesan el archipiélago de oeste a este, cruzando la playa de Rodas y creando una atomósfera de lo más misteriosa. El vídeo es en realidad un timelapse compuesto por 1.500 instantáneas diferentes tomadas por el fotógrafo Jorge Calderón.