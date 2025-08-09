Desde sus orígenes como simple campeonato de skate en el Castro de Vigo en 2001, el festival ha evolucionado hasta reunir a más de miles de personas en entornos espectaculares como la playa de Samil. En esta edición, el skate —una de las cuatro disciplinas olímpicas presentes junto a BMX, breaking y 3×3 basket— continúa siendo piedra angular del programa urbano. Por ello desde FARO ha querido saber cuáles son los trucos favoritos de los skaters que se encontraban en el festival.

¿Cuáles son los trucos que más llaman la atención entre los jóvenes? Ollie : considerado la base del skate moderno, es el truco fundamental más aprendido, ya que permite saltar sin manos y es el punto de partida para otros movimientos como kickflip o heelflip.

: considerado la base del skate moderno, es el truco fundamental más aprendido, ya que permite saltar sin manos y es el punto de partida para otros movimientos como kickflip o heelflip. Flip tricks en flatground : una vez dominado el ollie, los jóvenes suelen avanzar hacia trucos como kickflip, heelflip o varial flip, que implican giros y mucha coordinación.

: una vez dominado el ollie, los jóvenes suelen avanzar hacia trucos como kickflip, heelflip o varial flip, que implican giros y mucha coordinación. Grinds y slides: otro grupo favorito incluye movimientos que implican deslizarse sobre bordillos, barandillas o ledges, como el 50-50, nosegrind, boardslide y lipslide. Son trucos vistosos, técnicos y muy bien valorados por el público y los jóvenes participantes. Descubre en este vídeo como estos trucos cobran vida en las tablas y contagian la adrenalina del O Marisquiño.