Frente a la cámara, un grupo de skaters y riders con diferentes discapacidades se preparaba para representar una de las escenas más míticas de Thrashin’ (1986), película de culto. El objetivo: darle visibilidad y normalización a los deportes urbanos. El asfalto vigués sustituía al paisaje californiano y las nubes al sol de la película. Pero lo importante no era imitar la estética de la película original, sino resignificarla. La productora madrileña Café Films lleva meses preparando el proyecto, pero el rodaje obligó a improvisar: vuelos retrasados, atletas que no llegan y un clima inesperado para todos. Deportistas que competirán en las categorías de skate y bmx adaptado del O Marisquiño, venidos de todas las partes del mundo, participaban en esta escena.