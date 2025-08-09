Carmo, un oso que ha pasado los últimos 20 años en el zoológico de Vigo, necesita un nuevo hogar. Las instalaciones en las que ha vivido van a ser reformadas para acoger a otras especies más pequeñas y ya no hay espacio para él. Criado en cautividad, Carmo no sabe buscar alimento ni defenderse en un entorno natural, lo que complica su traslado a reservas donde existen grupos ya formados. Sus cuidadores han iniciado una búsqueda de refugios especializados, aunque algunos centros han rechazado la acogida por falta de capacidad. Quienes lo han tratado destacan su carácter tranquilo y afable, y piden que pueda disfrutar de una “salida digna”. La esperanza es que pronto encuentre un lugar donde vivir con seguridad y bienestar, lejos de los riesgos que supondría soltarlo en libertad en su hábitat natural.