El oso Carmo es uno de los pocos animales que quedan en el VigoNature, lo que siempre fue el zoo de la ciudad. Estos espacios, cada vez peor vistos, están progresivamente convirtiéndose en centros de interpretaciónpara fomentar el conocimiento de la naturaleza. Aquello de los animales enjaulados es ya un concepto del pasado. El de Vigo es uno de los que tuvo un lavado de cara. Apenas quedan unos burros, ovejas, cuatro grullas, buitres, una familia de lémures, varias suricatas, reptiles varios y la estrella, un oso pardo ibérico. Lleva 20 años viviendo en un recinto de 900 metros cuadrados. Hasta hace siete estaba acompañado por su hermano Pelayo, pero tras su muerte pasa los días solo. Ahora, en verano, tiene que adaptarse a algunas nuevas rutinas para sobrellevar el calor.

Las altas temperaturas no son fáciles para nadie y menos si se tiene un manto de pelo encima. Para que los animales no sufran los conservadores tuvieron que cambiar su dieta. Frutas de temporada, otras congeladas y carne cruda también recién salida de la nevera configuran la dieta estival, más fresca. Además, el espacio está adaptado para ellos: «Los animales, aunque la mayoría sean de la sabana africana, tienen acceso a interior las 24 horas, además de agua disponible y se les activan sistemas de riego para que se refresquen», señala Juanjo Vázquez, uno de los responsables de cuidar de la fauna.